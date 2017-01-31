Украинский полузащитник исключен из заявки «Бетиса»

Украинский полузащитник «Бетиса» Бека Вачиберадзе исключен из заявки второй команды на сезон

Вместо него в список попал вратарь Педро Лопес, сообщает «Сегодня».

В нынешнем сезоне украинец появлялся на поле лишь в 5 матчах текущего сезона терсеры (четвертый по силе дивизион Испании).

«Бетис» намерен отдать Вачиберадзе в аренду.

Напомним, что Бека Вачиберадзе перебрался в Испанию в августе 2015 года на правах свободного агента.

Фото: footboom.com