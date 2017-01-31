Украинский полузащитник исключен из заявки «Бетиса»

Украинский полузащитник «Бетиса» Бека Вачиберадзе исключен из заявки второй команды на сезон
Вместо него в список попал вратарь Педро Лопес, сообщает «Сегодня».
В нынешнем сезоне украинец появлялся на поле лишь в 5 матчах текущего сезона терсеры (четвертый по силе дивизион Испании).
«Бетис» намерен отдать Вачиберадзе в аренду.
Напомним, что Бека Вачиберадзе перебрался в Испанию в августе 2015 года на правах свободного агента.
Фото: footboom.com
Читайте новости Comments.UA в социальных сетях
Теги: Бетис, Вачиберадзе, футбол, заявка
Последние новости
|
13:16
|
13:02
Рада может собраться на внеочередное заседание из-за Авдеевки
|
13:01
|
12:58
Последние статьи
Регионы
Партнеры портала
0