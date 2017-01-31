Велосипедист чудом спасся от падения с моста (ВИДЕО)

Велогонка в Санта-Барбаре (Калифорния, США) едва не закончилась гибелью одного из участников
Незадолго до финиша на мосту произошло столкновение двух велосипедистов, сообщает «Сегодня».
Еще один – гонщик и менеджер команды Carefast/Storck Майк Аллек – не смог объехать завал и врезался в них.
В результате его перекинуло через бетонный барьер.
Велосипед упал в русло высохшей реки, а сам спортсмен успел ухватиться за край моста в девяти метрах над землей.
Фото и видео: Peter Aquino
Читайте новости Comments.UA в социальных сетях
Теги: авария, велогонка, велогонщики
Последние новости
|
19:31
|
19:17
|
19:06
|
19:05
Последние статьи
Регионы
Партнеры портала
0