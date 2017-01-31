Велосипедист чудом спасся от падения с моста (ВИДЕО)

Велогонка в Санта-Барбаре (Калифорния, США) едва не закончилась гибелью одного из участников

Незадолго до финиша на мосту произошло столкновение двух велосипедистов, сообщает «Сегодня».

Еще один – гонщик и менеджер команды Carefast/Storck Майк Аллек – не смог объехать завал и врезался в них.

В результате его перекинуло через бетонный барьер.

Велосипед упал в русло высохшей реки, а сам спортсмен успел ухватиться за край моста в девяти метрах над землей.

Фото и видео: Peter Aquino