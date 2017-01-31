Сборная Столичного дивизиона выиграла Матч звезд НХЛ

Матч звезд НХЛ в Лос-Анджелесе завершился победой сборной Столичного дивизиона, одолевшей в финале мини-турнира за приз в один миллион долларов команду Тихоокеанского дивизиона со счетом – 4:3

В 2017 году Матч звезд НХЛ снова представлял собой турнир из трех матчей в формате «три на три» продолжительностью 20 минут с участием команд от каждого из четырех дивизионов лиги, сообщает «Сегодня».

В полуфинале Центральный дивизион уступил Тихоокеанскому со счетом – 3:10, а Атлантический проиграл Столичному – 6:10.

Самым ценным игроком Матча всех звезд был признан форвард «Филадельфии» Уэйн Симмондс, который в двух матчах отметился тремя голами.

Фото: «Днепр.Комментарии»