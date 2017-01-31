Дюжина гонщиков использовала скрытые моторы на «Тур де Франс»

Бывший директор отдела контроля Французского антидопингового агентства Жан-Пьер Верди считает, что на «Тур де Франс» последних лет гонщики использовали скрытые моторы

«Три-четыре года назад мне рассказали про использование моторов. И в 2014 году мне говорили об их использовании, и в 2015 были жалобы, и я сказал, что нужно предпринять что-то», – сказал Верди, сообщает «Сегодня».

Верди заявил, что обладает информацией, которую ему предоставили различные источники, в том числе руководство команд и гонщики, о том, что 12 спортсменов использовали скрытые моторы во время «Тур де Франс» в 2015 году.

На «Туре"-2015 только у британской Sky в командной разделке велосипеды были тяжелее на 800 грамм. По мнению трехкратного победителя многодневки Грега Лемонда, этот факт вызывает подозрения. В команде увеличение веса велосипедов объяснили желанием улучшить аэродинамику на трассе.

Фото: YouTube/KREOSAN