Шотландский голкипер справил малую нужду за воротами

Инцидент произошел во время матча первого дивизиона Суперлиги Западной Шотландии (12-й по рангу дивизион)

На 72-й минуте лайнсмен разрешил вратарю «Шеттлстоуна» Гари Уайту отлучиться в туалет, но предупредил, что игра не будет остановлена, сообщает «Сегодня».

Голкипер не придумал ничего лучше, чем справить малую нужду прямо за воротами. Такого поведения арбитры не потерпели.

«Судья попытался подвести этот фол под статью о непристойном поведении, но в своде правил ничего подобного нет. Гари в шоке», – посетовал главный тренер «Шеттлстоуна» Джон Фаллон-младший.

Фото: сайт ФК «Металлист».