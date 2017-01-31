Вратарь отразил два пенальти за 30 секунд (ВИДЕО)

Голкипер лондонского «Фулхэма» Маркус Беттинелли стал настоящим героем матча 1/16 финала Кубка Англии
Вратарь парировал два пенальти подряд в поединке с «Халл Сити», сообщает «Сегодня».
Невероятно зрелищный эпизод произошел в конце встречи, когда «Тигры» всячески пытались спасти игру, уступая со счетом 4:1.
На 87-й минуте Беттинелли потащил удар с «точки» форварда гостей Абеля Эрнандеса, однако сразу же сбил нападающего, пытаясь забрать мяч.
Видео: Holmz
Фото: volgograd-fc.ru
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