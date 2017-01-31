Польша примет ЧМ по волейболу 2017 года

Польша примет мужской клубный чемпионат мира по волейболу 2017 года

Турнир, в котором примут участие восемь команд, пройдет с 11 по 17 декабря, сообщает «Сегодня».

«Это будет лучший чемпионат мира среди клубов в истории. Польша имеет большой опыт проведения великолепных волейбольных турниров, что подтверждается организацией чемпионата мира среди мужских команд 2014 года», – сказал глава FIVB Ари Граса.

Польша станет четвертой страной в истории, которая примет мужской клубный чемпионат мира. Ранее турнир проходил в Италии, Катаре и Бразилии.

Фото: fivb.com