Польша примет ЧМ по волейболу 2017 года

Польша примет мужской клубный чемпионат мира по волейболу 2017 года
Турнир, в котором примут участие восемь команд, пройдет с 11 по 17 декабря, сообщает «Сегодня».
«Это будет лучший чемпионат мира среди клубов в истории. Польша имеет большой опыт проведения великолепных волейбольных турниров, что подтверждается организацией чемпионата мира среди мужских команд 2014 года», – сказал глава FIVB Ари Граса.
Польша станет четвертой страной в истории, которая примет мужской клубный чемпионат мира. Ранее турнир проходил в Италии, Катаре и Бразилии.
Фото: fivb.com
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