«Химик» уверенно победил «Политехник»

В Харькове завершился матч регулярного чемпионата Украины по баскетболу, в котором «Политехник» принимал лидера турнирной таблицы суперлиги «Химик» (Южный) и проиграл

Игра завершилась со счетом 74:90, сообщает «УНИАН».

Южненцы уже в первой десятиминутке продемонстрировали свое превосходство на паркете, а во второй, совершив рывок 9:0, окончательно ушли в отрыв. Отдельно стоит отметить Сидорова, который, выйдя в старте, отлично смотрелся на паркете, а также результативный выход из лавы Петрова, который сделал доминирование южненцев в «краске» еще более ощутимым.

После большого перерыва харьковчане сумели прийти в себя, более того уверенно выиграли третью четверть. «Политехник», в составе которого в атаке феерил Козлов, набрал за десятиминутку 29 очков, сократив отставание до 11 очков перед заключительной четвертью. Отличная игра под щитами в исполнении Лава, а также активные действия в атаке от Конева снова отодвинули хозяев, которых на еще один рывок не хватило.

Южненцы довели матч до победы, выиграв сезонную серию у «Политехника» всухую.

«Политехник» - «Химик» - 74:90 (18:22, 12:22, 29:19, 15:20)

«Политехник»: Козлов 31, Столикер 12 + 6 подборов, Сайниев 5 + 5 передач, Бест 8 + 6 подборов

«Химик»: Лав 19 + 9 подборов, Сидоров 15, Конев 13 + 7 подборов, Петров 14 + 8 подборов, Антипов 10 + 10 подборов, Смит 6 + 9 передач

Фото: fbu.kiev.ua