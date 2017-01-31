«Звезда» подписала украинца с нигерийскими корнями

«Звезда» объявила о подписании 25-летнего нападающего Адеринсола Эсеола
Сумма сделки остается неизвестной, а срок действия контракта составит 1,5 года, сообщает «Корреспондент.net».
До недавнего времени украинец с нигерийскими корнями выступал за киевский «Арсенал», в составе которого он сыграл 18 матчей и забил 10 голов.
В текущем сезоне игрок занимает пятое место в списке бомбардиров Первой лиги. Также у футболиста есть опыт выступлений в итальянской серии D.
Фото: ФК «Арсенал»
Читайте новости Comments.UA в социальных сетях
Последние новости
|
10:34
Сегодня космический грузовик «Прогресс» затопят в Тихом океане
|
10:26
|
10:23
|
10:16
Последние статьи
Регионы
Партнеры портала
0