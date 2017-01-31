Команда украинца вновь проиграла в НБА

В ночь на вторник в НБА состоялись шесть матчей регулярного чемпионата, в одном из которых «Финикс» с украинцем Алексеем Лэнем в соcтаве проиграл «Мемфису»
Матч завершился со счетом 96:115, сообщает «УНИАН».
На счету Лэня 6 очков и 7 подборов.
«Финикс» - «Мемфис» - 96:115 (28:31, 20:28, 22:29, 26:27)
Ф: Букер (22), Крисс (20), Бледсо (14 + 6 потерь), Такер (11), Уильямс (6), Лэнь (6 + 7 подборов).
М: Конли (38 + 9 передач), Газоль (18), Рэндолф (18), Аллен (8), Грин (7 + 8 подборов), Эннис (7).
Фото: Наталья Ильина.
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Теги: Алексей Лэнь, баскетбол, Финикс, НБА
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