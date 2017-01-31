Команда украинца вновь проиграла в НБА

В ночь на вторник в НБА состоялись шесть матчей регулярного чемпионата, в одном из которых «Финикс» с украинцем Алексеем Лэнем в соcтаве проиграл «Мемфису»

Матч завершился со счетом 96:115, сообщает «УНИАН».

На счету Лэня 6 очков и 7 подборов.

«Финикс» - «Мемфис» - 96:115 (28:31, 20:28, 22:29, 26:27)

Ф: Букер (22), Крисс (20), Бледсо (14 + 6 потерь), Такер (11), Уильямс (6), Лэнь (6 + 7 подборов).

М: Конли (38 + 9 передач), Газоль (18), Рэндолф (18), Аллен (8), Грин (7 + 8 подборов), Эннис (7).

Фото: Наталья Ильина.