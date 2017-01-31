Украинская теннисистка не сумела пробиться во второй раунд Taiwan Open

Украинская теннисистка Катерина Козлова не сумела пробиться во второй раунд турнира Taiwan Open, с призовым фондом 250 тысяч долларов

На старте соревнований Козлова в трех сетах проиграла чешке Люси Градецкой – 6:7 (3:7), 6:4, 1:6, сообщает «Сегодня».

Во втором раунде турнира Градецкая сыграет против первой ракетки Украины Элины Свитолиной.

Фото: Sapronov-tennis.org.