Украинская теннисистка не сумела пробиться во второй раунд Taiwan Open

Украинская теннисистка Катерина Козлова не сумела пробиться во второй раунд турнира Taiwan Open, с призовым фондом 250 тысяч долларов
На старте соревнований Козлова в трех сетах проиграла чешке Люси Градецкой – 6:7 (3:7), 6:4, 1:6, сообщает «Сегодня».
Во втором раунде турнира Градецкая сыграет против первой ракетки Украины Элины Свитолиной.
Фото: Sapronov-tennis.org.
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Теги: Taiwan Open, Козлова, теннис
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