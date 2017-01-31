Украинец завоевал вторую «бронзу» на Универсиаде

Свою вторую награду всемирной зимней Универсиады сегодня завоевал украинский сноубордист Александр Белинский

После вчерашнего третьего места в параллельном гигантском слаломе, сегодня Белинский финишировал третьим в гигантском слаломе, сообщает «Сегодня».

На этот момент у сборной Украины уже четыре награды – одна серебряная и три бронзовых.

Фото: almaty2017.com