Украинец завоевал вторую «бронзу» на Универсиаде

Свою вторую награду всемирной зимней Универсиады сегодня завоевал украинский сноубордист Александр Белинский
После вчерашнего третьего места в параллельном гигантском слаломе, сегодня Белинский финишировал третьим в гигантском слаломе, сообщает «Сегодня».
На этот момент у сборной Украины уже четыре награды – одна серебряная и три бронзовых.
Фото: almaty2017.com
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Теги: сноуборд, Украина, Универсиада
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