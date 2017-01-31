Украинский тренер возглавит белорусский клуб

Председатель правления белорусского клуба «Крумкачы» Денис Шунто подтвердил, что украинский специалист Владимира Пятенко будет назначен главным тренером команды
«Контракт с Пятенко рассчитан на один сезон. Также готовы объявить, что его ассистентом будет еще один украинский тренер Альберт Ковалев, с которым достигнута принципиальная договоренность. Завтра мы подпишем контракт и представим нового главного тренера игрокам. Владимир Пятенко – не совсем типичный наставник. Он не делает ставку на физическую подготовку, предпочитая работу с мячом. Пятенко проповедует комбинационный футбол, которым и отличался «Металлург». Нам это подходит. Других кандидатур практически не было. Много чего писалось, но с половиной тренеров я даже не разговаривал. Задачи на сезон простые: футболисты должны совершенствоваться, а команда прогрессировать. А какое место и сколько очков наберем – это зависит от многих факторов и готовности соперников», – сказал Шунто, сообщает «Сегодня».
«Крумкачы» в минувшем сезоне чемпионата Беларуси заняли одиннадцатое место.
Напомним, до октября прошлого года «Крумкачы» возглавлял нынешний наставник «Карпат» Олег Дулуб.
Фото: Юрий Кузнецов
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