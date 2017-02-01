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Спорт

Ливерпуль дома сыграл вничью с Челси

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Вейналдум выровнял счет на табло

В центральном матче 23-го тура английской Премьер-лиги Ливерпулю не удалось переиграть столичных гостей.

Ожидаемо с первых минут игры «Красные» завладели мячом и стали строить свои позиционные наступления, «Синие» также предполагаемо выбрали игру, базирующуюся на ожидании ошибок соперника, чтобы в нужный момент провести молниеносную контратаку.

Матч проходил в духе полного равновесия, но так было до 25 минуты, сперва Эден Азар своими действиями заставил противника нарушить правила и был назначен штрафной удар. Пока все включая вратаря Мерсисайдцев ожидали удара в исполнении Виллиана, Давид Луис точным и сильным выстрелом направил круглого в угол ворот Миньоле.

После пропущенного гола хозяева долго не могли прийти в себя и несмотря на более высокий процент владения мячом подопечные Юргена Клоппа не сумели поставить неразрешимых задач обороне гостей в первой половине встречи. По окончанию первых 45-ти минут Челси уверенно вели в счете.

Во второй части поединка игроки, представляющие Ливерпуль, задвигались быстрее. И на 57 минуте им удалось поразить ворота Тибо Куртуа, отметился Жоржиньо Вейналдум он ударом головой переиграл голкипера. Паритет был восстановлен.

76 минута и последующая ей могла стать трагической для болельщиков Ливерпуля, Диего Коста ворвался в штрафную, где был сбит Жоэлем Матипом за это арбитр назначил одиннадцатиметровый удар. За исполнения наказания с точки взялся сам пострадавший, но вратарь стал на пути и не позволил сфере пересечь линию ворот.

Команда Клоппа приободрилась и выдала несколько опасных моментов, один из них вполне мог стать голевым, если бы Роберто Фирмино удалось направить игровой снаряд после удара головой поближе к углу ворот бельгийского кипера. В итоге матч завершился вничью, которая больше устраивает «Аристократов». Хозяева «Анфилда» несмотря на все свое стремление добыть 3 очка в этой встрече вынуждены довольствоваться одним заработанным баллом.

Таким образом, Ливерпуль с 46 очками в турнирной таблице размещается на четвертой строчке, а лондонский Челси продолжает наблюдать за всеми свысока имея в своем активе 56 зачетных баллов.

Ливерпуль – Челси 1:1

Голы: Вейналдум, 57 – Давид Луис, 25

Ливерпуль: Миньоле — Клайн, Матип, Ловрен, Милнер — Джан, Хендерсон, Вейналдум – Лаллана (Ориги, 90), Фирмино, Коутиньо (Мане, 75)

Челси: Куртуа — Аспиликуэта, Давид Луис, Кэхилл — Мозес, Канте, Матич, Алонсо – Виллиан (Фабрегас, 83), Диего Коста (Батшуайи, 90+4), Азар (Педро, 72)

Предупреждения: Хендерсон, Милнер — Виллиан

На 77-й минуте Диего Коста не забил пенальти (вратарь)

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Теги: АПЛ, Ливерпуль, футбол, Челси

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