Суд приостановил дисквалификацию украинской биатлонистки

Федерация биатлона Украины получила письмо Спортивного Арбитражного Суда о приостановлении с 31 января дисквалификации спортсменки сборной Украины Ольги Абрамовой до окончательного решения Суда на заседании, которое состоится 2 февраля в Лозанне

Абрамова может быть заявлена на шестой этап Кубка IBU, который пройдет 3-4 февраля в Осрбли, сообщает «Сегодня».

Напомним, что Абрамова отбывает годичную дисквалификацию за положительную допинг-пробу на мельдоний.

Фото: biathlon.com.ua