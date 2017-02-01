Суд приостановил дисквалификацию украинской биатлонистки

Федерация биатлона Украины получила письмо Спортивного Арбитражного Суда о приостановлении с 31 января дисквалификации спортсменки сборной Украины Ольги Абрамовой до окончательного решения Суда на заседании, которое состоится 2 февраля в Лозанне
Абрамова может быть заявлена на шестой этап Кубка IBU, который пройдет 3-4 февраля в Осрбли, сообщает «Сегодня».
Напомним, что Абрамова отбывает годичную дисквалификацию за положительную допинг-пробу на мельдоний.
Фото: biathlon.com.ua
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