«Кривбасс» прекращает выступления в Суперлиге

Криворожский «Кривбасс» прекращает выступления в украинской баскетбольной Суперлиге
Письмо с уведомлением об этом поступило в ФБУ от клуба, сообщает «Сегодня».
Команда «Кривбасс» прекращает выступления в дивизионе Б Высшей лиги.
Согласно официальным правилам баскетбола, результаты всех матчей, сыгранных командами БК «Кривбасс» в Суперлиге и Высшей лиге, аннулируются.
В финал четырех Кубка Украины выходит БИПА (Одесса).
Фото: fbu.ua
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