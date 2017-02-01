«Кривбасс» прекращает выступления в Суперлиге

Криворожский «Кривбасс» прекращает выступления в украинской баскетбольной Суперлиге

Письмо с уведомлением об этом поступило в ФБУ от клуба, сообщает «Сегодня».

Команда «Кривбасс» прекращает выступления в дивизионе Б Высшей лиги.

Согласно официальным правилам баскетбола, результаты всех матчей, сыгранных командами БК «Кривбасс» в Суперлиге и Высшей лиге, аннулируются.

В финал четырех Кубка Украины выходит БИПА (Одесса).

Фото: fbu.ua