Украинский форвард перешел в команду второй лиги Испании

Нападающий «Бетиса» и сборной Украины Роман Зозуля стал игроком «Райо Вальекано»

За 17-ю команду второго испанского дивизиона форвард будет выступать на правах аренды до конца сезона, сообщает «Сегодня».

После перехода из «Днепра» в «Бетис» 27-летний футболист не смог закрепиться в основном составе испанской команды.

На счету Зозули шесть матчей в чемпионате Испании, в которых игрок не отметился ни одним результативным действием. В пяти встречах украинец появлялся на поле со скамейки запасных.

Фото: ФК «Бетис».