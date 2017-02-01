Украинский форвард перешел в команду второй лиги Испании

Нападающий «Бетиса» и сборной Украины Роман Зозуля стал игроком «Райо Вальекано»
За 17-ю команду второго испанского дивизиона форвард будет выступать на правах аренды до конца сезона, сообщает «Сегодня».
После перехода из «Днепра» в «Бетис» 27-летний футболист не смог закрепиться в основном составе испанской команды.
На счету Зозули шесть матчей в чемпионате Испании, в которых игрок не отметился ни одним результативным действием. В пяти встречах украинец появлялся на поле со скамейки запасных.
Фото: ФК «Бетис».
Читайте новости Comments.UA в социальных сетях
Теги: Бетис, Зозуля, Райо Вальекано
Последние новости
|
11:08
|
11:07
|
10:55
|
10:30
Последние статьи
Регионы
Партнеры портала
0