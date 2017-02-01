Пять хоккеистов покинули «Дженералз»

Киевский «Дженералз» отзаявил пять игроков из своей команды
Команда Александра Сеуканда прекратила сотрудничество с тремя защитниками: Кирилл Жовнир (14 матчей, 0 очков), Никита Артемьев (не сыграл ни одной игры) и Даниил Козачук (5 игр, 0 очков), сообщает «Сегодня».
Столичный клуб покинули форварды Илья Еловиков (16 игр, 5 (1+4) очков) и Егор Шах (4 игры, 0 очков).
Напомним, что защитник Кирилл Жовнир в 2016 году вместе со сборной Украины выиграл чемпионат мира в Дивизионе IB.
Фото: УХЛ
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