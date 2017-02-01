Экс-игрок «Металлиста» оштрафован за договорной матч

Суд вынес приговор по делу бывшего игрока «Металлиста» U-21 Евгения Малика, который подозревался в организации договорных матчей
Об этом сообщает Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины.
Третий игрок молодежной команды «Металлиста» получил приговор суда по делу о договорных матчах.
21-летний футболист обеспечивал победу соперникам за вознаграждение. В одном случае сумма вознаграждения составила 8 тысяч долларов, во втором случае 20 тысяч евро. По приговору суда игрок-организатор договорных матчей получил наказание в виде штрафа 10 200 гривен.
Во время первого судебного заседания, напомним, судья отклонила мировое соглашение между прокурором и футболистом, которое предусматривало штраф 8500 грн., и отправила дело обратно в Генеральную прокуратуру Украины.
Ранее суд объявил приговор двум игрокам «Металлиста» U-21 по делу о договорных матчах. Евгений Малик стал третьим игроком «Металлиста», дело которого завершилось решением суда. Приговор суда уже услышали Даниил Соломаха и Руслан Ковток.
Фото: Сегодня
Читайте новости Comments.UA в социальных сетях
Теги: договорной матч, Металлист, суд, штраф
Последние новости
|
15:00
|
14:55
В ГПУ лукавят: Генпрокуратора РФ не отказывалась вручить уведомление о подозрении Януковичу
|
14:52
|
14:40
Стали известны подробности инцидента в психбольнице Стамбула
Последние статьи
Регионы
Партнеры портала
0