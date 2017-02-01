Экс-игрок «Металлиста» оштрафован за договорной матч

Суд вынес приговор по делу бывшего игрока «Металлиста» U-21 Евгения Малика, который подозревался в организации договорных матчей

Об этом сообщает Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины.

Третий игрок молодежной команды «Металлиста» получил приговор суда по делу о договорных матчах.

21-летний футболист обеспечивал победу соперникам за вознаграждение. В одном случае сумма вознаграждения составила 8 тысяч долларов, во втором случае 20 тысяч евро. По приговору суда игрок-организатор договорных матчей получил наказание в виде штрафа 10 200 гривен.

Во время первого судебного заседания, напомним, судья отклонила мировое соглашение между прокурором и футболистом, которое предусматривало штраф 8500 грн., и отправила дело обратно в Генеральную прокуратуру Украины.

Ранее суд объявил приговор двум игрокам «Металлиста» U-21 по делу о договорных матчах. Евгений Малик стал третьим игроком «Металлиста», дело которого завершилось решением суда. Приговор суда уже услышали Даниил Соломаха и Руслан Ковток.

Фото: Сегодня