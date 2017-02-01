Украинский баскетболист стал игроком тура в Серии А

Украинский центровой «Авеллино» Кирилл Фесенко выдал один из лучших матчей в сезоне, отыграв 33 минуты в домашнем поединке Серии А против лидера сезона «Милана»
Капитан сборной Украины отметился 20 очками (8/9 двухочковых, 4/6 штрафных), 11 подборами (3 в атаке) и блок-шотом, сообщают «Вести».
Рейтинг эффективности Фесенко в игре с «Миланом», который его команда выиграла со счетом 80:68, составил 36 баллов, а сам украинец был признан MVP 17-го тура итальянской Серии А.
Фото: instagram.
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