Украинский баскетболист стал игроком тура в Серии А

Украинский центровой «Авеллино» Кирилл Фесенко выдал один из лучших матчей в сезоне, отыграв 33 минуты в домашнем поединке Серии А против лидера сезона «Милана»

Капитан сборной Украины отметился 20 очками (8/9 двухочковых, 4/6 штрафных), 11 подборами (3 в атаке) и блок-шотом, сообщают «Вести».

Рейтинг эффективности Фесенко в игре с «Миланом», который его команда выиграла со счетом 80:68, составил 36 баллов, а сам украинец был признан MVP 17-го тура итальянской Серии А.

Фото: instagram.