Украинский теннисист пробился во второй раунд челленджера во Франции

Украинский теннисист Сергей Стаховский добыл непростую победу над французом Кальвином Эмери на челленджере в французском Кемпере

В первом сете сеяный третьим на турнире Стаховский дважды делал брейк, но оба раза Эмери, который является 295-й ракеткой мира, возвращал свою подачу, сообщает «Корреспондент.net».

В итоге судьбу сета решил тайбрейк, на котором украинец взял два очка на приеме – этого хватило, чтобы повести в счете.

Во второй сет за счет единственного брейка взял француз, но все же в решающей партии Стаховский, дважды взяв подачу соперника, подтвердил свое преимущество в классе.

Следующим оппонентом Стаховского в Кемпере станет испанец Энрике Лопес-Перес, занимающий в рейтинге АТР 163-ю позицию.

Кальвин Эмери (Франция) – Сергей Стаховский (Украина, 3) – 6:7 (4), 6:4, 2:6

Фото: «Корреспондент.net».