Во время гонки кенгуру прыгнул на велосипедиста (ВИДЕО)

В Австралии во время велогонки кенгуру напал на участника соревнований
Камера одного из гонщиков зафиксировала, как животное появилось на краю дороги и неожиданно прыгнуло на другую сторону, ударив по шлему велосипедиста, сообщает «Сегодня».
После столкновения кенгуру убежало, а спортсмен продолжил гонку.
Видео: Hot Shot
Фото: Газета.ru
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Теги: Австралия, велогонщик, кенгуру
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