Во время гонки кенгуру прыгнул на велосипедиста (ВИДЕО)

В Австралии во время велогонки кенгуру напал на участника соревнований

Камера одного из гонщиков зафиксировала, как животное появилось на краю дороги и неожиданно прыгнуло на другую сторону, ударив по шлему велосипедиста, сообщает «Сегодня».

После столкновения кенгуру убежало, а спортсмен продолжил гонку.

Видео: Hot Shot

Фото: Газета.ru