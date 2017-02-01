В Бундеслиге потратили рекордную сумму на новичков

Немецкие футбольные клубы потратили в январское трансферное окно рекордную сумму

Новички обошлись клубам в 96 миллионов долларов - это на 31 миллион больше, с чем они выходили на рынок два года назад, сообщают «Вести».

«Вольфсбург» потратил на покупку игроков $31,5 миллиона, подписав контракты с Юнусом Малли и Рихедли Базуром, в то время как дортмундская «Боруссия» приобрела 17-летнего шведа Александра Исака за $9,7 миллиона.

«Байер» выложил около $12,8 миллиона за 19-летнего Леона Бейли, а «Гамбург» потратил $10,7 миллиона на покупку бразильца Уоллеса.

Фото: «Корреспондент.net».