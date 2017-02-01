В Бундеслиге потратили рекордную сумму на новичков

Немецкие футбольные клубы потратили в январское трансферное окно рекордную сумму
Новички обошлись клубам в 96 миллионов долларов - это на 31 миллион больше, с чем они выходили на рынок два года назад, сообщают «Вести».
«Вольфсбург» потратил на покупку игроков $31,5 миллиона, подписав контракты с Юнусом Малли и Рихедли Базуром, в то время как дортмундская «Боруссия» приобрела 17-летнего шведа Александра Исака за $9,7 миллиона.
«Байер» выложил около $12,8 миллиона за 19-летнего Леона Бейли, а «Гамбург» потратил $10,7 миллиона на покупку бразильца Уоллеса.
Фото: «Корреспондент.net».
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Теги: Бундеслига, трансфер, футбол
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