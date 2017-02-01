МИР

УКРАИНА

false
КАТЕГОРІЇ
РЕГІОНИ
НОВОСТИ
СТАТЬИ
ИНТЕРВЬЮ
МНЕНИЯ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Рейтинг губернаторов
Лицо украинской власти
Герои и Антигерои 2012 года
21 год независимости: превращение в украинца
Дневник эмигранта: Хорошо ли там, где нас нет?
ОНЛАЙН Трансляции
Верховная Рада VII созыва: кто есть кто
Словарь Януковича
Спорт

Ультрас «Райо Вальекано» назвали Зозулю нацистом

0

Зозуля перешел в «Райо» на правах аренды

Ультрас испанского «Райо Вальекано» предупредили президента клуба Рауля Мартина Пресу, что выступают против трансфера украинского полузащитника Романа Зозули из Бетиса, поскольку не разделяют его политические взгляды

«Мартин Преса! Мы не хотим видеть в команде таких игроков, как Зозуля. Из-за его нацистских взглядов ему нельзя позволять надевать красно-белую форму. Нельзя позволить ему пачкать ее. Мы не будем рады его приходу», - говорится в заявлении болельщиков, сообщает «Чемпионат».

Ультрас «Райо Вальекано» известные в болельщицких кругах своими коммунистическими взглядами.

«Мой приезд в Испанию сопровождался непониманием через журналиста, который мало знает о реальном положении дел в моей стране и моей деятельности. Я прибыл в Севилью в футболке с гербом Украины и стихами Тараса Шевченко, творчество которого изучали в школах СССР. Этот журналист написал, что на мне была майка неонацистской военизированной группы, символика которой похожа на герб Украины. Бетис попросил убрать эту статью, что было сделано немедленно, а автор признал ошибку и извинился. Я не связан с военизированными или неонацистскими организациями. Я лишь помогаю украинской армии, которая защищает мою страну, а также детям, пострадавшим от войны. Украина переживает чрезвычайно трудные времена, и мои действия полностью одобряются Райо Вальекано. Я горд стать частью этого великого клуба», - сказал Зозуля.

31 января, Зозуля перешел в «Райо» на правах аренды.

Фото: rayovallecano.es

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Теги: Зозуля, Райо Вальекано, фанаты

Версия для печати

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"> Украинский форвард перешел в команду второй лиги Испании

Украинский форвард перешел в команду второй лиги Испании

"> Украинский форвард «Бетиса» получил травму

Украинский форвард «Бетиса» получил травму

"> Украинский нападающий не доиграл матч чемпионата Испании

Украинский нападающий не доиграл матч чемпионата Испании

"> Украинский нападающий отыграл 10 минут в чемпионате Испании

Украинский нападающий отыграл 10 минут в чемпионате Испании

Новини партнерів

Последние новости

13:07

Apple получила рекордную выручку

13:00

Украинский футболист продолжит карьеру в Камбодже

13:00

МВФ озвучил ключевое требование для выделения траша

12:56

Обстрелы оставили Донецк без воды

Читать все »

Последние статьи

общество
Глоссарий 2016 года. Часть первая

Глоссарий 2016 года. Часть первая »

Звезды
Катя Осадчая периодически отдает сына на воспитание бывшему мужу.

Самые красивые мамочки украинского шоу-биза »

Здоровье
Турофобия - боязнь сыра

10 фобий, которые не лечатся »

Власть
партия Наш Край

Вечно перспективный «Наш край» »

Читать все »

Регионы

Одесса

В Одесской ОГА объявили сбор помощи пострадавшим в Авдеевке

В Одесской ОГА объявили сбор помощи пострадавшим в Авдеевке »

Запорожье

Запорожских детей втягивают в опасную игру, в финале которой — самоубийство

Запорожских детей втягивают в опасную игру, в финале которой — самоубийство »

Донбасс

Донетчан предупреждают о перекрытии трассы под Донецком

Донетчан предупреждают о перекрытии трассы под Донецком »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
Интернет-ресурсам запрещено цитировать и воспроизводить текстовые материалы Информационно-аналитического портала «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua) без указания активной гиперссылки на www.comments.ua (не закрытой от индексирования поисковыми системами) непосредственно в тексте новости, не ниже второго абзаца, а также вносить изменения в тексты без письменного разрешения редакции портала. При воспроизведении или цитировании статей, опубликованных на портале «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua), нужно обязательно указывать имена авторов и источник заимствования. Запрещено перепечатывать, копировать или воспроизводить информацию, которая содержит ссылку на информационные агентства «Интерфакс-Украина», «Українськi новини», УНИАН. Фотографии и другие изображения принадлежат их авторам или правообладателям. Фотографии PHL можно использовать только с письменного разрешения редакции фотоагентства PHL.ua. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. В разделе «Дайджест» публикуются материалы, ранее опубликованные другими СМИ. В разделе «Мнения» публикуются авторские материалы. Все комментарии, который оставляют читатели портала, публикуются на веб-сервисе Disqus (disqus.com) и редакция портала не несет за них ответственность.