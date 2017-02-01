У российских легкоатлетов забрали медали Олимпиады-2012

Сборная России по легкой атлетике лишена серебряной медали Олимпийских игр 2012 года в эстафете 4х400 метров по результатам перепроверки допинг-проб, инициированной Международным олимпийским комитетом (МОК)
Серебро сборной России в эстафете принесли Антонина Кривошапка, Юлия Гущина, Татьяна Фирова и Наталья Антюх, сообщает «Сегодня».
В Лондоне девушки провели впечатляющий финальный забег, проиграв только недосягаемым американкам и оставив позади сборную Ямайки.
В ходе второй волны перепроверок новейшими методами в пробе Кривошапки был найден запрещенный препарат туринабол. Теперь «серебра» лишатся все четверо.
Ранее Гущина уже потеряла золотую награду Олимпиады-2008 в эстафете 4х100 метров из-за дисквалификации команды после обнаружения допинга в пробе Юлии Чермошанской.
Женская эстафетная команда 4х400 метров потеряла серебряную медаль из-за положительных допинг-проб Татьяны Фировой и Анастасии Капачинской.
По результатам двух волн перепроверок допинг-проб новейшими методами в последние месяцы сборную России задним числом лишили десятка медалей Игр 2008-го и 2012 годов. Большинство из атлетов попались на туринаболе. Позже ожидаются третья и четвертая волны перепроверок.
Фото: lenta.ru.
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Теги: допинг, Олимпиада 2012, Россия
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