МИР

УКРАИНА

false
КАТЕГОРИИ
РЕГИОНЫ
НОВОСТИ
СТАТЬИ
ИНТЕРВЬЮ
МНЕНИЯ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Рейтинг губернаторов
Лицо украинской власти
Герои и Антигерои 2012 года
21 год независимости: превращение в украинца
Дневник эмигранта: Хорошо ли там, где нас нет?
ОНЛАЙН Трансляции
Верховная Рада VII созыва: кто есть кто
Словарь Януковича
Спорт

Сборная Украины получила бронзу Олимпиады-2012

0

Украина получила бронзовую медаль Олимпийских игр 2012 года в эстафете 4х400

Сборная Украины получила бронзовую медаль Олимпийских игр 2012 года в Лондоне в женской эстафете 4х400 м после того, как россиянок лишили серебра из-за положительной допинг-пробы одной из спортсменок – Антонины Кривошапки

Допинг-тест легкоатлетки показал положительный результат на туринабол, сообщают «Вести».

После дисквалификации команды России серебро получили спортсменки из Ямайки. Первыми в финальном забеге в 2012 году стали американки.

В составе женской украинской команды в эстафете 4х400 м на играх в Лондоне бежали Алина Логвиненко, Ольга Земляк, Анна Ярощук и Наталья Пигида.

Фото: «Вести».

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Теги: допинг, Олимпиада 2012, Россия, Украина

Версия для печати

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"> Чиновник IAAF скрывал допинг-пробы россиян

Чиновник IAAF скрывал допинг-пробы россиян

"> Суд приостановил дисквалификацию украинской биатлонистки

Суд приостановил дисквалификацию украинской биатлонистки

"> Допинг-пробы легкоатлетов будут храниться 10 лет

Допинг-пробы легкоатлетов будут храниться 10 лет

"> Чемпион Олимпиады-2014 дисквалифицирован на четыре года

Чемпион Олимпиады-2014 дисквалифицирован на четыре года

Новости партнеров

Розслідувач Станчевський: Країни G7 допоможуть зупинити корупційні дії Сергія Рибалки.
Олексій СтанчевськийПосольства країн Великої сімки, G7, мають взяти під особистий контроль питання розслідування кримінальної справи щодо рейдерського захоплення мережі АТБ командою народного депутата
«Я отримав наказ взяти промзону», – бойовик, якого захопили біля Авдіївки
630_360_1459347639-4004Бойовик, якого сили АТО захопили 29 січня під час боїв біля Авдіївки, заявив, що наказ захопити авдіївську промислову зону він отримав від

Последние новости

16:49

Доверие украинцев к Порошенко упало «ниже плинтуса»

16:40

Расследование Станчевского: Страны G7 помогут остановить Сергея Рыбака

16:33

Tesla запустила крупнейшую в мире аккумуляторную систему питания

16:22

Кремль увидел для себя позитивные ноты в ситуации с Авдеевкой

Читать все »

Последние статьи

общество
Глоссарий 2016 года. Часть первая

Глоссарий 2016 года. Часть первая »

Звезды
Катя Осадчая периодически отдает сына на воспитание бывшему мужу.

Самые красивые мамочки украинского шоу-биза »

Здоровье
Турофобия - боязнь сыра

10 фобий, которые не лечатся »

Власть
партия Наш Край

Вечно перспективный «Наш край» »

Читать все »

Регионы

Одесса

Коммунальщики чистят ливневки после снегопадов

Коммунальщики чистят ливневки после снегопадов »

Харьков

Сергей Жадан зарегистрировал благотворительный фонд

Сергей Жадан зарегистрировал благотворительный фонд »

Запорожье

Прокурор Романов сообщил мэру Днепрорудного о подозрении в уголовном преступлении

Прокурор Романов сообщил мэру Днепрорудного о подозрении в уголовном преступлении »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
Интернет-ресурсам запрещено цитировать и воспроизводить текстовые материалы Информационно-аналитического портала «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua) без указания активной гиперссылки на www.comments.ua (не закрытой от индексирования поисковыми системами) непосредственно в тексте новости, не ниже второго абзаца, а также вносить изменения в тексты без письменного разрешения редакции портала. При воспроизведении или цитировании статей, опубликованных на портале «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua), нужно обязательно указывать имена авторов и источник заимствования. Запрещено перепечатывать, копировать или воспроизводить информацию, которая содержит ссылку на информационные агентства «Интерфакс-Украина», «Українськi новини», УНИАН. Фотографии и другие изображения принадлежат их авторам или правообладателям. Фотографии PHL можно использовать только с письменного разрешения редакции фотоагентства PHL.ua. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. В разделе «Дайджест» публикуются материалы, ранее опубликованные другими СМИ. В разделе «Мнения» публикуются авторские материалы. Все комментарии, который оставляют читатели портала, публикуются на веб-сервисе Disqus (disqus.com) и редакция портала не несет за них ответственность.