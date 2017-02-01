Сборная Украины получила бронзу Олимпиады-2012

Сборная Украины получила бронзовую медаль Олимпийских игр 2012 года в Лондоне в женской эстафете 4х400 м после того, как россиянок лишили серебра из-за положительной допинг-пробы одной из спортсменок – Антонины Кривошапки
Допинг-тест легкоатлетки показал положительный результат на туринабол, сообщают «Вести».
После дисквалификации команды России серебро получили спортсменки из Ямайки. Первыми в финальном забеге в 2012 году стали американки.
В составе женской украинской команды в эстафете 4х400 м на играх в Лондоне бежали Алина Логвиненко, Ольга Земляк, Анна Ярощук и Наталья Пигида.
Фото: «Вести».
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Теги: допинг, Олимпиада 2012, Россия, Украина
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