«Динамо» подписало сербского защитника

«Динамо» подписало контракт с сербским защитником Александаром Пантичем

Новичок примет участие во втором тренировочном сборе киевлян в Испании, сообщает «Сегодня».

Пантичу 24 года, его рост составляет 185 сантиметров, основная позиция на поле – центральный защитник.

Александар Пантич – воспитанник футбольной школы клуба «Партизан». На профессиональном уровне дебютировал в мае 2011 года в составе белградского «Рада». Выступая за «Рад», провел 26 матчей в сербской Суперлиге.

31 августа 2012 года Пантич подписал контракт на один сезон с белградской «Црвеной Звездой». За этот сезон он сыграл 13 матчей в чемпионате Сербии.

В 2013 году Пантич перебрался в Испанию, заключив контракт с «Вильярреалом», в составе которого за сезон 2013/2014 провел девять игр. Впоследствии он преимущественно выступал за другие клубы Примеры на правах аренды: в сезоне 2014/2015 – за «Кордобу» (29 матчей), в сезоне 2015/2016 – за «Эйбар» (20 матчей), в сезоне 2016/2017 – за «Алавес» (2 матча).

Александар выступал за юношескую и молодежную сборные Сербии, вызывался в национальную.

Фото: fcdynamo.kiev.ua