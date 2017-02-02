Фанаты вынудили «Райо Вальекано» избавиться от Зозули

Спортивный директор «Бетиса» Мигель Торресилья рассказал, что украинский форвард Роман Зозуля вернулся из расположения «Райо Вальекано», куда на днях был отправлен в аренду
«Люди прежде всего, поэтому мы позаботимся о Зозуле. Сейчас он возвращается в Севилью. Мы посмотрим, что смогут сделать наши юристы. Мы получили сообщения, что он имеет проблемы с радикалами в «Райо». Мы поговорили с руководством мадридского клуба и решили, что Роман возвращается», – сказал спортивный директор «Бетиса», сообщает «Сегодня».
На данный момент из-за юридических нюансов Зозуля не может выступать ни за одну из команд.
Напомним, Зозулю встретили оскорбительным баннером на первой тренировке в «Райо Вальекано». Испанская пресса сообщает, что фанаты не хотели ни с кем разговаривать и продолжали требовать ухода Зозули. Чтобы утихомирить болельщиков клуб даже вызвал полицию.
Фото: Twitter
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Теги: Бетис, Зозуля, Райо Вальекано
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