Полузащитник «Динамо» перешел в «Зарю»

Полузащитник киевского «Динамо» Владислав Калитвинцев перешел в луганскую «Зарю»

24-летний футболист будет выступать за команду Юрия Вернидуба на протяжении года на правах аренды, сообщает «Сегодня».

Контракт Калитвинцева с «Динамо» истекает летом 2018 года.

«Уверен, что выступления в «Заре», которая ставит перед собой высокие турнирные задачи на внутренней арене и регулярно выступает на арене международной, дадут ему возможность раскрыть свой потенциал», – сообщил агент футболиста Вадим Шаблий.

Первую половину года Каливтвинцев провел в одесском «Черноморце», за который отыграл 12 матчей и отдал две результативных передачи.

Фото: Instagram.