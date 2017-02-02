Полузащитник «Динамо» перешел в «Зарю»

Полузащитник киевского «Динамо» Владислав Калитвинцев перешел в луганскую «Зарю»
24-летний футболист будет выступать за команду Юрия Вернидуба на протяжении года на правах аренды, сообщает «Сегодня».
Контракт Калитвинцева с «Динамо» истекает летом 2018 года.
«Уверен, что выступления в «Заре», которая ставит перед собой высокие турнирные задачи на внутренней арене и регулярно выступает на арене международной, дадут ему возможность раскрыть свой потенциал», – сообщил агент футболиста Вадим Шаблий.
Первую половину года Каливтвинцев провел в одесском «Черноморце», за который отыграл 12 матчей и отдал две результативных передачи.
Фото: Instagram.
Читайте новости Comments.UA в социальных сетях
Теги: динамо, Заря, Калитвинцев
Последние новости
|
10:00
С каким недугом поможет справиться футбол, рассказали медики
|
09:55
|
09:49
Рост обещают глобальному объему платежей через мобильные кошельки
|
09:47
Последние статьи
Регионы
Партнеры портала
0