«Донбасс» уничтожил «Витязь»

В рамках 34-го тура УХЛ «Донбасс» во второй раз в текущем сезоне обыграл «Витязь» с «сухим» счетом

Хет-трик в матче оформил Егор Безуглый, сообщает «Сегодня».

Его достижение превзошел Роман Благой, который к дублю в первой 20-минутке, добавил дубль в третьей.

Последний раз харьковчане проигрывали «всухую» еще 9 ноября 2016-го в игре именно против «Донбасса» в Дружковке. Тогда счет был 0:10. В этот раз в Харькове – 0:13.

«Витязь» – «Донбасс» – 0:13 (0:7, 0:3, 0:3).

Шайбы: 0:1 Никифоров (Кугут), 02:23-бол, 0:2 Безуглый (Чердак), 03:09, 0:3 Безуглый (Яковлевс), 06:17-бол., 0:4 Буценко (Никифоров), 08:26, 0:5 Р.Благой (Нименко, Вл.Алексюк), 14:30, 0:6 Рамазанов (Яковлевс), 16:52, 0:7 Р.Благой (Нименко, Шафаренко), 17:54, 0:8 Безуглый (Шаманский), 27:17, 0:9 Нименко (Р.Благой, Победоносцев), 28:04, 0:10 Шаманский (Яковлевс), 38:31-бол, 0:11 Р.Благой (Победоносцев, Бондарев), 51:08, 0:12 Р.Благой (Мазур), 51:58, 0:13 Захаров (Победоносцев, Рамазанов), 59:33-бол.

Фото: ХК «Донбасс»