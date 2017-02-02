«Карпаты» вернули форварда из «Вильярреала»

Украинский форвард «Вильярреала» Алексей Гуцуляк разорвал соглашение с испанским клубом
Об этом сообщает сайт львовян.
Гуцуляк разорвал арендный договор с испанским клубом и вернулся спустя полгода в «Карпаты».
Напомним, Гуцуляк стал игроком «Вильярреала» летом 2016 года.
Фото: РБК-Украина
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Теги: Вильярреал, Гуцуляк, Карпаты, футбол
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