Овечкин в 550 раз отличился в НХЛ

Форвард и капитан «Вишингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ забросил 550-тую шайбу в своей карьере за океаном.

Помимо Александра Овечкина это достижение покорялось лишь еще 27 игрокам в истории НХЛ.

8 номеру «Вашингтона» за 15 секунд до конца второго периода удалось реализовать большинство после передач Мэтта Нисканена и Никаласа Бэкстрема и сделал счет 3:2 в пользу «столичных».

Этот гол стал для капитана «Кэпиталз» 550-м в НХЛ. А в текущем сезоне на счету российского форварда теперь 25 заброшенных шайб, что и позволило ему выйти на единоличное второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата.

В лидерах по-прежнему находится нападающий «Питсбурга» Сидни Кросби с 28-ю шайбами.

В списке самых результативных игроков лиги Овечкин поднял на 11 место набрав 47-е (25 заброшенных шайб + 22 результативные передачи) очко.

Стоит отметить, что команда Александра одержала победу над «Бостоном» со счетом 5:3 в матче регулярного чемпионата НХЛ. По голу в этой игре забивали Александр Овечкин и Евгений Кузнецов. А лучшую результативность в этом поединке продемонстрировал форвард Никлас Бэкстрем, который набрал 3 (1+2) очка.

Да данный момент «Вашингтон» набрал 74 очка и продолжает свое лидерство в Восточной конференции и всей лиге.