Украинский призер Олимпиады-2008 дисквалифицирован на четыре года

Исполком Федерации легкой атлетики Украины решил дисквалифицировать на четыре года бронзового призера Олимпийских игр 2008 года в Пекине в спортивной ходьбе на 20 км Людмилу Оляновскую за нарушение антидопинговых правил
Аннулированы все результаты соревнований, показанные Оляновской в период с 9 по 30 ноября 2015 года, сообщает «Сегодня».
Спортсменке запрещено принимать любое участие в соревнованиях и мероприятиях по легкой атлетике в период дисквалификации – т.е. до 29 ноября 2019 года.
Возвращение спортсменки к соревновательной деятельности возможно только при условии выполнения правила 40.14. Международной ассоциации легкоатлетических федераций, которое подразумевает возврат призовых денег и повторное тестирование на допинг.
Фото: uaf.org.ua
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Теги: дисквалификация, допинг, легкая атлетика, Украина
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