Стаховский сыграет в четвертьфинале челленджера во Франции

Третья ракетка Украины Сергей Стаховский вышел в четвертьфинал челленджера с призовым фондом 43 000 евро в Кемпере, Франция
В матче второго раунда Стаховский, посеянный под третьим номером, обыграл испанца Энрике Лопеса-Переса со счетом 4:6, 7:5, 6:3, сообщает «Сегодня».
На счету украинца 16 эйсов и 3 двойные ошибки.
Следующим соперником Стаховского станет немец Петер Гойовчик.
Напомним, что в рейтинге АТР Сергей Стаховский занимает 111-е место.
Фото: Instagram
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Теги: Стаховский, теннис, Франция
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