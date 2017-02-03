«Кременчук» сохранил лидерство в УХЛ

Ближе к окончанию чемпионата «Генералы» вновь становятся коллективом, который можно назвать «крепким орешком»

В прошлом туре киевляне на равных сражались с «Кривбассом» и были близки к тому, чтобы победить в Кривом Роге, а в этот раз не дали разыграться «Кременчуку», сообщает «Сегодня».

Евгений Напненко недолго удерживал свои ворота на замке. В первом периоде сперва отличился Георгий Кича, а затем, в меньшинстве, преимущество гостей удвоил Владислав Луговой. Фактически, эти две шайбы и предрекли исход поединка, поскольку больше голов зрители так и не увидели.

И во втором, и в третьем периодах кременчужане значительно превосходили своих соперников по броскам, но на результате это не сказалось. Все атакующие потуги хозяев не дали результата.

Победа «Кременчука», который возвращается на верхушку турнирной таблицы. «Дженералз» сохраняет за собой четвертую строчку.

«Дженералз» – «Кременчук» – 0:2 (0:2, 0:0, 0:0)

Шайбы: 0:1 – Гаврик (Кича, Игнатенко), 07:19, 0:2 – Луговой (Дегтярев), 14:33.

Фото: uhl.com.ua