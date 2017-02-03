Украинская биатлонистка завоевала золото на Универсиаде

Украинская биатлонистка Надежда Белкина стала чемпионкой Универсиады
В гонке преследования наша спортсменка опередила на 20 секунд соперниц из России, сообщает «Корреспондент.net».
Другая украинская спортсменка Яна Бондарь финишировала в шаге от подиума – на четвертом месте.
В медальном зачете Украина занимает 10-ое место с шестью медалями (1-2-3).
Напомним, что Бондарь принесла Украине пятую медаль Универсиады.
Фото: zn.ua
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Теги: биатлон, Украина, Универсиада
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