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Спорт

«Донбасс» пополнился белорусским защитником

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Большую часть карьеры Сырей провел в белорусских командах

В офис УХЛ поступил дозаявочный список от донецкого ХК «Донбасс»

Клуб подписал контракт с 28-летним белорусским защитником Александром Сырем, сообщает «Корреспондент.net».

Большую часть карьеры Сырей провел в белорусских «Гомеле», «Бресте», «Немане», солигорском «Шахтере», «Могилеве» и минской «Юности», выступая в Высшей лиге – 158 игр, 31 (6+25) очко, и Экстралиге – 387 матчей, 113 (34+79) очков.

В сезонах 2012/13 и 2013/14 выступал в ВХЛ за ангарский «Ермак» и клинский «Титан», провел 51 игру, в который набрал 8 (0+8) очков.

Нынешний сезон начинал в польском «Подхале», сыграв 31 игру и набрав 11 (2+9) очков при коэффициенте полезности 2.

Выступал в юниорской сборной Беларуси в Топ-дивизионе и Дивизионе I, в молодежной сборной Беларуси в Топ-дивизионе.

Фото: «Корреспондент.net».

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Теги: Донбасс, УХЛ, хоккей

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