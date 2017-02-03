Первая ракетка Украины вышла в полуфинал Taiwan Open

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в полуфинал турнира WTA International Taiwan Open
В четвертьфинале в упорном матче харьковчанка, посеянная под первым номером, в напряженной борьбе сломила сопротивление Онс Джабур из Туниса: 6-1 3-6 7-6(4), сообщает «Сегодня».
Представительница Туниса дважды подавала на матч в решающей партии.
Свитолина отыграла четыре матчбола и более уверенно провела концовку тайбрейка.
Украинка реализовала первый же матчбол.
В 2010 году Элина Свитолина выиграла в финале юниорского Ролан Гаррос именно у Джабур.
Фото: «Комментарии»
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Теги: Taiwan Open, Свитолина, теннис
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