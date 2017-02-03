Бой украинца не состоится из-за нехватки места в телевизоре

Чемпион мира по версии WBO украинец Александр Усик не будет драться в андеркарте боя казахстанца Геннадия Головкина 18 марта

Об этом сообщает «Isport» со ссылкой на промоутера K2 Promotion Тома Леффлера.

Причиной отмены поединка украинца послужил поединок с участием мексиканца Карлоса Куадраса, занявший место в платной трансляции телеканала НВО.

«Мы утратили слот в трансляции из-за боя Куадраса. Если бы Роман Гонсалес и Куадрас дрались друг с другом, у нас был бы слот для поединка с Усиком, как мы и планировали изначально. Вице-президент HBO Sports Питер Нельсон хочет показать Усика снова в обычной трансляции на НВО вместо pay-per-view, так что мы будем ориентироваться на апрель», – пояснил Леффлер.

Главным событием вечера бокса 18 марта, который пройдет на арене Madisson Square Garden в Нью-Йорке, станет бой между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО) и обладателем пояса «регулярного» чемпиона WBA в этой же категории американцем Дэниэлом Джейкобсом (32-1, 29 КО).

Фото: К2