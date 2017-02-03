На финал ЛЧ претендуют только два города

Пятнадцать ассоциаций, включая Азербайджан, Грузию, Казахстан и Литву, выразили интерес к проведению финальных матчей еврокубковых турниров в 2019 году
Процесс выбора мест для проведения финалов Лиги чемпионов УЕФА, Лиги Европы УЕФА, Лиги чемпионов УЕФА среди женщин и Суперкубка УЕФА в 2019 году стартовал 9 декабря 2016 года, сообщает «Сегодня».
До 27 января 2017 года ассоциации могли выразить предварительный интерес.
Выражение интереса не носит юридической силы. Окончательные заявки вместе с заявочными досье должны быть поданы до 6 июня 2017 года. Исполнительный комитет УЕФА назовет ассоциации, которые примут решающие матчи, в сентябре 2017 года.
Лига чемпионов УЕФА
Азербайджан – Баку – «Олимпийский"
Испания – Мадрид – «Метрополитано»
Лига Европы УЕФА:
Азербайджан – Баку – «Олимпийский"
*Германия – Франкфурт – «Франкфурт"
*Германия – Штутгарт – «Арена Штутгарт"
Грузия – Тбилиси – Стадион имени Бориса Пайчадзе
Испания – Севилья – «Рамон Санчес-Писхуан"
Турция – Стамбул – «Бешикташ Арена"
Шотландия – Глазго – «Хэмпден Парк»
Лига чемпионов УЕФА среди женщин:
Венгрия – Будапешт – «Флориан Альберт"
Испания – Мадрид – «Колисеум Альфонсо Перес"
Казахстан – Астана – «Астана Арена"
Литва – Каунас – Спортцентр Дарюса и Гиренаса
Чехия – Прага – «Эден"
Шотландия – Глазго – «Хэмпден Парк»
Суперкубок УЕФА:
Албания – Тирана – «Кемаль Стафа"
Венгрия – Будапешт – «Флориан Альберт"
Израиль – Хайфа – «Самми Офер"
Казахстан – Астана – «Астана Арена"
*Польша – Варшава – «Народовы"
*Польша – Гданьск – «Арена Гданьск"
Северная Ирландия – Белфаст – «Уиндзор Парк"
Турция – Стамбул – «Бешикташ Арена"
Франция – Тулуза – «Стадьом-де-Тулуз"
Шотландия – Глазго – «Хэмпден Парк»
* На каждый финал ассоциация может подать одну заявку.
Фото: sport.bigmir.net.
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Теги: Лига чемпионов, УЕФА, футбол
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