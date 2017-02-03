На финал ЛЧ претендуют только два города

Пятнадцать ассоциаций, включая Азербайджан, Грузию, Казахстан и Литву, выразили интерес к проведению финальных матчей еврокубковых турниров в 2019 году

Процесс выбора мест для проведения финалов Лиги чемпионов УЕФА, Лиги Европы УЕФА, Лиги чемпионов УЕФА среди женщин и Суперкубка УЕФА в 2019 году стартовал 9 декабря 2016 года, сообщает «Сегодня».

До 27 января 2017 года ассоциации могли выразить предварительный интерес.

Выражение интереса не носит юридической силы. Окончательные заявки вместе с заявочными досье должны быть поданы до 6 июня 2017 года. Исполнительный комитет УЕФА назовет ассоциации, которые примут решающие матчи, в сентябре 2017 года.

Лига чемпионов УЕФА

Азербайджан – Баку – «Олимпийский"

Испания – Мадрид – «Метрополитано»

Лига Европы УЕФА:

Азербайджан – Баку – «Олимпийский"

*Германия – Франкфурт – «Франкфурт"

*Германия – Штутгарт – «Арена Штутгарт"

Грузия – Тбилиси – Стадион имени Бориса Пайчадзе

Испания – Севилья – «Рамон Санчес-Писхуан"

Турция – Стамбул – «Бешикташ Арена"

Шотландия – Глазго – «Хэмпден Парк»

Лига чемпионов УЕФА среди женщин:

Венгрия – Будапешт – «Флориан Альберт"

Испания – Мадрид – «Колисеум Альфонсо Перес"

Казахстан – Астана – «Астана Арена"

Литва – Каунас – Спортцентр Дарюса и Гиренаса

Чехия – Прага – «Эден"

Шотландия – Глазго – «Хэмпден Парк»

Суперкубок УЕФА:

Албания – Тирана – «Кемаль Стафа"

Венгрия – Будапешт – «Флориан Альберт"

Израиль – Хайфа – «Самми Офер"

Казахстан – Астана – «Астана Арена"

*Польша – Варшава – «Народовы"

*Польша – Гданьск – «Арена Гданьск"

Северная Ирландия – Белфаст – «Уиндзор Парк"

Турция – Стамбул – «Бешикташ Арена"

Франция – Тулуза – «Стадьом-де-Тулуз"

Шотландия – Глазго – «Хэмпден Парк»

* На каждый финал ассоциация может подать одну заявку.

Фото: sport.bigmir.net.