Украинец проиграл в четвертьфинале турнира во Франции

Третья ракетка Украины Сергей Стаховский прекратил свое выступление на челленджере с призовым фондом 43 000 евро в Кемпере, Франция
В четвертьфинальном матче Стаховский, посеянный на турнире под третьим номером, уступил восьмой ракетке турнира немцу Петеру Гойовчику со счетом 5:7, 6:7, сообщает «Сегодня».
Напомним, что в рейтинге АТР Сергей Стаховский занимает 111-е место. Петер Гойовчик идет в рейтинге на 162-м месте.
Фото: Instagram
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Теги: Стаховский, теннис, Франция
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