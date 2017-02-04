Милевский забил гол (ВИДЕО)

Экс-нападающий киевского «Динамо» Артем Милевский забил гол за команду второго по силе дивизиона чемпионата России «Тосно»

На сборе в Турции Милевский отличился уже на четвертой минуте встречи с армянским клубом «Алашкерт», сообщает «Сегодня».

Милевский отыграл первый тайм, а поединок завершился победой «Тосно» со счетом 2:0.

«Довольный, как слон. Второй гол сегодня», – прокомментировал Милевский.

Фото: Instagram

Видео: ФК Тосно