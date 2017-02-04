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«Шахтер» разгромил «Ольборг» (ВИДЕО)

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Это был шестой матч команды Паулу Фонсеки в 2017 году

«Шахтер» провел второй матч на товарищеском турнире Atlantic Cup в Португалии

На стадионе «Бела Виста» в присутствии 200 зрителей «горняки» всухую обыграли датский «Ольборг» – 3:0, сообщает «Сегодня».

Марлос отметился дублем, забив с игры на 34-й минуте и с пенальти на 36-й. Еще один мяч на счету Андрея Борячука (90-я минута).

Это был шестой матч команды Паулу Фонсеки в 2017 году.

Ранее «горняки» обыграли «Краковию» (2:0), «Норчепинг» (6:1) и «Ольяненсе» (3:0), а также сыграли вничью с «Аустрией» (2:2) и «Яблонецем» (2:2).

«Ольборг» (Дания) – «Шахтер» (Украина) – 0:3 (0:2)

Голы: Марлос (34), Марлос (36, с пен.), Борячук (90)

«Шахтер»: Шевченко (Каниболоцкий, 73), Срна (к) (Кобин, 73), Кучер (Ордец, 73), Ракицкий (Кривцов, 73), Исмаили (Азеведо, 46), Малышев (Танковский, 73), Фред (Коваленко, 83), Марлос (Матвиенко, 73), Дентиньо (Алан Патрик, 73), Бернард (Тайсон, 46), Лещук (Борячук, 73).

Фото и видео: FC Shakhtar Donetsk

 

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Теги: Ольборг, футбол, Шахтер

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