«Байер» без Юрченко проиграл на выезде

В стартовом матче 19-го тура чемпионата Германии «Гамбург» обыграл «Байер»
Поединок прошел в пятницу в Гамбурге и завершился со счетом 1:0, сообщает «Сегодня».
Единственный гол на 76-й минуте забил греческий защитник «Гамбрга» Кириакос Пападопулос.
Украинский полузащитник «Байера» Владлен Юрченко весь матч просидел в запасе. В нынешнем сезоне в Бундеслиге Юрченко сыграл всего в двух матчах, также на его счету одна игра и один гол в Лиге чемпионов.
Фото: hsv.de
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Теги: Байер, Бундеслига, Юрченко
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