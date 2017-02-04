«Байер» без Юрченко проиграл на выезде

В стартовом матче 19-го тура чемпионата Германии «Гамбург» обыграл «Байер»

Поединок прошел в пятницу в Гамбурге и завершился со счетом 1:0, сообщает «Сегодня».

Единственный гол на 76-й минуте забил греческий защитник «Гамбрга» Кириакос Пападопулос.

Украинский полузащитник «Байера» Владлен Юрченко весь матч просидел в запасе. В нынешнем сезоне в Бундеслиге Юрченко сыграл всего в двух матчах, также на его счету одна игра и один гол в Лиге чемпионов.

Фото: hsv.de