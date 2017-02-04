«Шахтер» обновил заявку на ЛЕ

Закрытие трансферного окна в Европе одновременно означает и окончание срока дозаявок в Лигу чемпионов и Лигу Европы

В составе «Шахтера», единственного представителя Украины на этой стадии еврокубков, произошли изменения, сообщают «Вести».

Горняки убрали из состава четырех футболистов – Шевчука, Веллингтона Нема, Селезнева и Эдуардо, а взамен внесли такое же количество новых имен.

Если говорить о реальном усилении, то появление еще одного вратаря – пятого по счету – 21-летнего Гриценко таковым назвать сложно.

Другое дело – защитник Азеведо (№66), центральный полузащитник Патрик (№29) и форвард Бланко-Лещук (№99).

Фото: «Вести».