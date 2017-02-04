«Шахтер» обновил заявку на ЛЕ

Закрытие трансферного окна в Европе одновременно означает и окончание срока дозаявок в Лигу чемпионов и Лигу Европы
В составе «Шахтера», единственного представителя Украины на этой стадии еврокубков, произошли изменения, сообщают «Вести».
Горняки убрали из состава четырех футболистов – Шевчука, Веллингтона Нема, Селезнева и Эдуардо, а взамен внесли такое же количество новых имен.
Если говорить о реальном усилении, то появление еще одного вратаря – пятого по счету – 21-летнего Гриценко таковым назвать сложно.
Другое дело – защитник Азеведо (№66), центральный полузащитник Патрик (№29) и форвард Бланко-Лещук (№99).
Фото: «Вести».
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Теги: заявка, Лига Европы, футбол, Шахтер
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