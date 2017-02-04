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Спорт

«Будивельник» вышел в «Финал четырех» Кубка Украины

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Киевляне по сумме двух матчей победили «Запорожье-ZOG» и вышли в «Финал четырех» FreezeOil Кубка Украины.

В киевском Дворце спорта завершился ответный матч 1/4 финала Кубка Украины по баскетболу, в котором «Будивельник» победил «Запорожье-ZOG» и вышел в Финал четырех 

Матч завершился со счетом 83:68, сообщает «УНИАН».

Хозяева с первых минут начали пользоваться своим преимуществом в трехсекундной зоне - почти все очки в стартовой десятиминутке киевляне набрали с «краски», где легко со своими оппонентами разбирался Анисимов. «Будивельник» в первой половине матча не только выиграл подбор, но и лучше перемещал мяч в атаке. В составе «Запорожья» отличную игру демонстрировал Павел Буренко, который за 17 минут на паркете записал в актив 15 очков. Разыгрывающий, который традиционно является организатором атак запорожской команды, в этот раз больше выполнял атакующую функцию, реализовав 3 из 4 трехочковых и помог гостям выиграть вторую десятиминутку. В итоге на большой перерыв команды ушли при 5-очковом преимуществе «Будивельника».

Старт третьей четверти выдался неожиданным - три точных попадания запорожцев в исполнении Буренка, Носкова и Рыбалки вывели гостей вперед. Исправлять ситуацию для хозяев взялся Анисимов: центровой киевлян три раза подряд переиграл Конате один в один, набрав важные очки в «краске». Окончательно вернул преимущество киевлянам Ди Джей Стефенс, который под занавес третьей четверти набрал очки в быстром отрыве, а в заключительной десятиминутке отличился важным дальним попаданием и снова убежал от запорожцев сделав эффектный данк и отправив гостей приходить в себя на тайм-аут.

«Будивельник», в составе которого феерил американский дуэт Дугат - Стефенс, увеличил свое преимущество до 20 очков и довел матч до уверенной победы. Киевляне по сумме двух матчей победили «Запорожье-ZOG» и вышли в «Финал четырех» FreezeOil Кубка Украины.

Разыгрывающий «Будивельника» Генри Дугат выдал свой самый результативный матч сезона. Американец набрал 28 очков, продемонстрировав при этом прекрасный процент реализации, забросив 75% бросков с игры. При этом защитник не забывал про свои прямые обязанности, отдав 8 результативных передач. Также отметим отличную игру в «краске» в исполнении Анисимова и взрывного Стефенса, чьи очки помогли «Будивельнику» быстро нивелировать отставание в третьей четверти.

«Будивельник» - «Запорожье-ZOG» - 83:68 (26:15, 19:25, 22:17, 16:11)

«Будивельник»: Дугат 28 + 8 передач, Анисимов 16, Стефенс 15 + 11 подборов.

«Запорожье-ZOG»: Буренко 23, Конате 15, Лукьянова 10.

Фото: fbu.ua

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Теги: баскетбол, Будивельник, Запорожье

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