McLaren прервала 36-летнюю традицию названия машин

McLaren объявила о смене с 2017 года наименований своих машин

«2017-й посвящен переменам, и имя нашей машины тоже станет другим. Дамы и господа, встречайте McLaren-Honda MCL32», – говорится в сообщении, сообщает «УНИАН».

Дебютной гонкой команды Брюса МакЛарена в чемпионате Формулы 1 стал Гран При Монако 1966 года – сам новозеландец вывел на старт модель M2B. Вплоть до 1981 года нумерация последовательно росла – до М30 включительно.

После того, как пост руководителя занял Рон Деннис, индекс сменили. С 1981-го машины называли МР4 (Marlboro Project 4), МР4/1, МР4/2 и так далее. В 2001-м произошло еще одно небольшое стилистическое изменение: за шасси МР4/15 последовало МР4-16. После чего цифры увеличивались дальше.

В минувшем сезоне Фернандо Алонсо, Дженсон Баттон и Стоффель Вандорн выступали на McLaren МР4-31.

Осенью 2016 года Рон Деннис был уволен со всех постов в компании McLaren, его место занял Зак Браун. Кроме смены индекса, команда готовится сменить и фирменные цвета – многое указывает на возвращение к классическому оранжевому из 1960-х.

Фото: Formula 1