Украинские биатлонисты вошли в ТОП-20 на спринтерских гонках на Кубке IBU

В словацком Осрлби состоялся седьмой этап кубка IBU
На старт мужской спринтерской гонки вышло сразу пять украинских биатлонистов, сообщает «Корреспондент.net».
Лучший результат показал Александр Жирный, который допустил лишь один промах и финишировал 19-ым.
Спринт. Мужчины:
1. Алексей Волков (0+0) 24:41.8
2. Фредрик Гьессбакк (0+0) +4.6
3. Дмитрий Малышко (0+1) +6.2
...
19. Александр Жирный (1+0) +1:11.8
22. Руслан Ткаленко (0+2) +1:23.9
29. Андрей Доценко (2+1) +1:48.3
69. Руслан Бригадир (1+1) +5:08.2
70. Сергей Зоц (1+1) +5:16.3
В женской спринтерской гонки принимали участие три украинки. Лучшей среди наших спортсменок стала Ольга Абрамова, которая финишировала на 15-ом месте.
Спринт. Женшины:
1. Дениз Херрман (0+1) 19:27.4
2. Дарья Виролайнен (0+0) +18.6
3. Паулина Фиалкова (0+0) +27.6
...
15. Ольга Абрамова (0+2) +1:38.9
51. Кристина Ковалева (1+3) +5:09.8
53. Анна Коваленко (3+2) +6:25.2
Фото: biathlon.com.ua
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