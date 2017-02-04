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НБА. «Финикс Санз» побеждает на последних секундах, «Голден Стэйт» вновь в ударе + ВИДЕО

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Девин Букер забрасывает на последних секундах

Прошли очередные матчи в рамках регулярного чемпионата НБА в одном из них «Финикс Санз» одержал победу на последних секундах встречи.

В игре регулярного чемпионата НБА «Финикс Санз» сумел переиграть «Сакраменто Кингз» со счетом 105:103.

Команды по очереди выигрывали четверти в первой половине поединка, а после паузы демонстрировали равную игру. В итоге триумф достался игрокам «Финикса» благодаря точному броску Девина Букера на последних секундах встречи.

Лучшим в плане результативности стал герой последних мгновений игры Девин Букер ему удалось набрать 33 очка. В составе проигравшей стороны стоит отметить центрового Демаркуса Казинса, который оформил трипл-дабл из 22 очков, 12 подборов и 12 результативных передач.

Украинский баскетболист Алексей Лэнь провел на паркете 15 минут и сумел отметится 2 очками, 5 подборами и 1 блок-шотом.

Видеообзор матча к вашему вниманию:

«Голден Стэйт Уорриорз» на выезде одолел «Лос-Анджелес Клипперс» со счетом 133:120 в заключительном матче очередного игрового дня регулярного чемпионата Ассоциации. Гости смогли выиграть борьбу за подборы 46 против 37, в том числе собрали 15 таковых в нападении, при этом отдав на своем щите 9, а также совершили 38 передач против 24 у хозяев.

Лучшую результативность в матче продемонстрировал мощный форвард «Клипперс» Блэйк Гриффин на его счету 31 набранное очко. У победителей лучшим на площадке стал Стефен Карри, который совершил дабл-дабл из 29 очков и 11 результативных передач.

Вашему вниманию видеообзор встречи:

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Теги: Алексей Лэнь, баскетбол, видео, Голден Стэйт Уорриорз, Лос-Анджелес Клипперс, НБА, Сакраменто Кингз, Финикс Санз

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