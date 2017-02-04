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Челси сильнее Арсенал в лондонском дерби

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Маркус Алонсо открыл счет в поединке

В лондонском противостоянии представители Западного Лондона переиграли гостей из Северного Лондона.

В лучшем состоянии подходил к игре Челси они в предыдущем поединке увезли с Анфилд Роуд одно очко. А их противник Арсенал проиграл Уотфорду, их разрыв перед очной встречей составлял 9 очков. Продолжал отбывать дисквалификацию французский специалист, это была его 3 игра за которой он наблюдал с трибун, наставнику осталось отсидеть еще один матч дисквалификации.

Уже к 13 минуте игры «Аристократы» вели в счете, первый удар в исполнении Диего Косты принял на себя каркас ворот, но второй от Маркуса Алонсо был отправлен точно в цель.

Стартовый отрезок безоговорочно остался за «Синими», Канониры ничего конструктивного не могли предложить своему оппоненту. На 32 минуте замечательная комбинация удалась подопечным Антонио Конте, сперва Неманья Матич чудесной передачей нашел на фланге Алонсо, тот в свою очередь блестяще откатил под удар Педро Родригесу, но многоопытному Петру Чеху не составило труда перевести мяч на угловой.

Только к 37 минуте гостям удалось создать что-то угрожающее воротам соперника, хороший удар головой получился у защитника Арсенала, Габриэля Паулисты, случилось это после разыгранного корнера (углового), Тибо Куртуа отбил круглого за лицевую линию.

Второй тайм начался для подопечных Арсена Венгера также плохо, как и первый, Эден Азар взял игру на себя и в сольном проходе обыграл нескольких противников, да что там нескольких, фактически пол команды были отыграны, словно фишки на тренировке. И направил мяч в дальний угол ворот голкипера Арсенала.

Футболисты Челси продолжали контролировать ход встречи и спокойно доигрывали матч, но им удалось довести счет до разгромного, только вышедший на замену Сеск Фабрегас забросил игровой снаряд за шиворот стража ворот «пушкарей».

91 минута и Оливье Жиру забил для своего коллектива гол престижа, который игрок даже не праздновал поскольку все понимали, что итог встречи предрешен.

Как итог Челси набирает 59 очков и продолжает находится на первом месте в турнирной таблице у Арсенала остается 47 очков и до игры Ливерпуля с Халл Сити занимает 3 позицию в чемпионате.

Челси – Арсенал 3:1
Голы: Алонсо, 13, Азар, 53, Фабрегас, 85 – Жиру, 90+1

Челси: Куртуа — Аспиликуэта, Давид Луис, Кэхилл – Мозес (Зума, 88), Канте, Матич, Алонсо – Педро (Виллиан, 83), Диего Коста, Азар (Фабрегас, 84)

Арсенал: Чех – Бельерин (Паулиста, 17), Мустафи, Косельни, Монреаль — Окслейд-Чемберлен, Кокелен (Жиру, 65) – Уолкотт (Уэлбек, 70), Езил, Ивоби – Санчес

Предупреждения : Матич – Мустафи

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Теги: АПЛ, Арсенал, лондонское дерби, футбол, Челси, чемпионат Англии

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